Uomini e donne, tutti contro Tara: dopo anni di silenzio parla l'(ex) marito

Una domanda "fuori tema" posta sui social a Chiara Camerra, madre della bimba azzannata dal cane di Tara Gabrieletto, riapre il "caso" sulla fine del matrimonio di una della coppie più amate di Uomini e donne. La domanda era: "Visto che eri molto amica di Tara che pensi di lei e Cristian...erano una bella coppia". L'ex amica risponde (solo per il fatto di essere stata tirata in mezzo tante volte) che a suo avviso: "è passato un messaggio molto sbagliato. Penso che pubblicamente i ruoli si siano invertiti". E se a dirlo è l'ex amica del cuore...

Cambio di ruoli

Parole che danno il là all'ex tronista per rompere il silenzio sulla vicenda. Attraverso i social Cristian Gallella, da pocco tornato attivo sul suo profilo Instagram, infatti scrive: "La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata, perchè nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni. È stata una scelta ponderata, perchè nonostante le cose non siano andate come sono state raccontae, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita".

E ancora: "È chiaro che a tutto c'è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibil di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuati nel tempo fino alla fine della nostra relazione. È chiaro che io sia stato 'condannato' e colpevolizzato per anni solo per non aver mai volto tirar fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. È proprio vero...i santi stanno sono in paradiso".

Stoccata che "condanna" l'(ex) moglie e che pone sotto una luce diversa il tronista che ora sembra aver ritrovato la sua serenità al fianco della giornalista sportiva Sofia Oranges. A tutto questo, l'ex corteggiatrice continua a preferire il silenzio.