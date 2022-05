Uomini e donne, ex dama "calunniata" e cacciata dalla redazione

"Perché non sono più a Uomini e Donne? Penso che questa domanda debba essere posta alla redazione". Elena Scielzo, dama del Trono over, in una recente intervista rilasciata a Fralof ha fatto chiarezza sulla sua uscita dal programma.

Durante la sua permanenza nel programma aveva avuto una frequentazione con Biagio, il cavaliere partenopeo. Frequentazione finita spesso a centro studio: "Quando dicevo a Biagio che ogni volta, ad ogni dama venivano dette sempre le stesse parole, lui mi attaccava dicendo che ero una falsa, che secondo lui il mio amico di cui gli avevo parlato era il mio uomo", racconta.

"Sono stata attaccata per il fatto che tutti gli outfit che mettevo in trasmissione mi venivano regalati da qualcuno per fare sponsorizzazione - continua - Poi dopo gli attacchi di Biagio è intervenuto anche Armando, confermando che a Napoli giravano voci di un mio legame con un uomo. Tutte bugie".

Ma tornando alla sua uscita dal programma, l'ex dama rivela: "Io penso che la causa sia una registrazione di cui poi sono stati tagliati i pezzi, dove venivo chiamata in causa da Maria per dire la mia su della parole che aveva detto Biagio ad una donna al centro studio. E poi sempre nella registrazione che è stata cancellata, anche Gianni è intervenuto a loro favore dicendo che adesso forse lui capiva il motivo per cui non avevo baciato mai nessuno, perché stando con un altro uomo stavo salvaguardando la mia relazione. Ma ti rendi conto? Nessuno si è posto il problema… che forse forse se non avevo baciato nessuno era perché non ho mai provato nessun tipo di attrazione per nessuno, sono una donna perbene per cui riesco a baciare solo l’ uomo che mi fa provare qualcosa, E credimi da quando mi sono lasciata non ho più baciato e ho avuto rapporti sessuali con nessun uomo".

E nonostante questo lei sarebbe pronta a rientrare: "Ho un conto in sospeso con il gatto e la volpe (Biagio e Armando), anche se hanno tagliato il pezzo di registrazione, i presenti compreso il pubblico, forse hanno creduto a quei 2 bugiardi. Ecco in quel momento ero talmente schifata dalla calunnia che non ho saputo metterli a posto. Oggi me li mangerei a quei due e vorrei dimostrare al pubblico che i furbi sono loro".