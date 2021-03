'Uomini e Donne' ricorda Fabio Donato Saccu: l'emozionante video per l’ex cavaliere scomparso a 46 anni

Un filmato con i momenti più belli vissuti nello studio di Uomini e Donne è stato il toccante omaggio con cui la redazione del programma ha voluto ricordare Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over scomparso a soli 46 anni a causa di un tumore.

Dai primi incontri con quella che sarebbe diventata la sua compagna Lisa Leporati fino alla decisione di lasciare insieme la trasmissione, il video condiviso sui social del dating show di Maria De Filippi ha racchiuso gli istanti più significativi della partecipazione del geometra di Ponderano al a Uomini e Donne nel 2015, diventandone un tributo apprezzato dai follower che lo ricordano come la persona gentile e cortese che era.

Chi era Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di Uomini e Donne scomparso a 46 anni

Fabio Donato Saccu, geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva 46 anni. Gli storici fan del programma di Uomini e Donne lo ricordano per la sua storia con Lisa Leporati con cui lasciò il programma dopo essersi conosciuti e innamorati. Nel 2015 i due tornarono nello studio televisivo come coppia consolidata e lì Fabio Donato Saccu sorprese la compagna con una proposta di matrimonio. Da allora la decisione di allontanarsi dalle scene e di vivere lontano dai riflettori la loro relazione.

E “Ti ricorderò sempre così”, ha scritto Lisa Leporati a corredo della foto che li mostra insieme pubblicata sui social nel giorno della sua scomparsa.