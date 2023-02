Uomini e donne, Federico bacia anche Alice e Maria offre un lavoro alla corteggiatrice

Cambia lo senario nel Trono classico. Se nella scorsa puntata Federico si è lasciato andare con Carola, oggi le attenzioni sono tutte per Alice. Dopo un confronto acceso in studio dopo la visione dell'esterna al bacio tra Federico e Carola, il tronista decide di raggiungere Alice in camerino riferendo alla piemontese di essere in difficoltà. Tra i due i toni si fanno subito distesi e tra un abbraccio e una carezza Alice spiega al tronista che se lei ha determinate reazione è perchè gli manca. Federico si sbilancia e le dice: "Anche io ho paura di perderti, mi sembra chiaro, ho solo bisogno di abbracciarti un attimo”. Ed è proprio in quel momento che tra i due scatta un bacio intenso.

Ecco che al rientro in studio Gianni Sperti chiede ad Alice se è innamorata e lei dichiara di sentire qualcosa di molto forte per lui: "Ho paura di perderlo, di sentire che in questi giorni fossi meno bella ai suoi occhi”. Alice spiega anche di vivere un momento non facile perchè è stata licenziata in tronco a causa delle troppe assenze fatte per essere presente alle registrazioni. Maria tende quindi la mano alla giovane offrendole un'opportunità di lavoro: "Se vuoi puoi lavorare con noi".

Il tronista la rassicura e decide quindi di ballare con lei e come successo nella puntata precedente (ma a ruoli invertiti) ora a "farne le spese" è Carola.

Situazioni che mettono Federico in una posizione scomoda: “Vorrei essere libero di fare quello che sento senza sentire troppo la pressione che se faccio una cosa con una di loro l’altra ci rimane male”, dichiara pur sapendo che anche questo fa parte del "gioco".