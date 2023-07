Uomini e Donne, Federico e Carola di nuovo insieme? Cosa è successo

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, tra i protagonisti della passata edizione di "Uomini e Donne", sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro storia d'amore, la cui rottura è stata ufficializzata lo scorso giugno dai diretti interessati, in primis dall'uomo attraverso un post su Instagram, confermato poi dalla sua ormai ex fidanzata. Che sia scoccata nuovamente la scintilla? Al momento non si hanno certezze al riguardo, ma di certo qualcosa bolle in pentola.

La crisi

Una relazione nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi - lui presente in veste di tronista, lei di corteggiatrice - che dopo alcuni problemi emersi è stata interrotta. A detta di Carola, la causa non sarebbe da attribuire a un tradimento da parte di Federico, ma a idee differenti che avrebbero portato i due ad allontanarsi piano piano. La crisi infatti era già in atto da qualche tempo, ma ora pare che i due si siano incontrati in un salone di bellezza, un momento immortalato da una parrucchiera nel corso di una diretta social. Vediamo insieme cosa è successo.

L'incontro tra Federico e Carola

Secondo i fan della coppia, Carola e Federico sarebbero riapparsi insieme in un salone di bellezza a Roma, dove la donna si era diretta per effettuare un trattamento ai capelli. Solo in un secondo momento l’ex tronista l’avrebbe raggiunta all'interno della struttura, nella quale la parrucchiera di Carola, registrando una diretta, avrebbe inquadrato anche i due personaggi coinvolti nel gossip. Nessuna delle foto che circolano sul web è stata ricondivisa dai diretti interessati, così come nessuna dichiarazione a tal proposito è stata rilasciata, quindi al momento non vi è alcuna certezza di un vero e proprio ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di "Uomini e Donne".