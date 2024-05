Uomini e Donne, la festa privata della produzione: immagini esclusive

Una stagione di duro lavoro - ma soprattutto di successo - va celebrata nel migliore dei modi, ed è quello che ha fatto la produzione di Uomini e Donne. Per la fine delle registrazioni, tutta la squadra del dating show di Canale 5 si è ritrovata in uno dei giardini degli studi di Cinecittà, a Roma - dove va in onda il programma - per festeggiare insieme.

Cena a buffet, bollicine, musica e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del party blindatissimo a cui ha partecipato tutto lo staff: dalla produzione ai redattori, cameramen, assistenti, truccatrici. A riprendere qualche momento della festa è stata Raffaella Mennoia e il video è stato poi pubblicato sul profilo Instagram di Uomini e Donne Tv.

Maria De Filippi non si vede - non è quindi sicuro che ci fosse anche lei - mentre gli altri non contengono la gioia. Sulle note della canzone di Angelina Mango, "La noia", parte il trenino e l'allegria è contagiosa. Una festa memorabile, come il successo di questa stagione.