Uomini e donne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e un'ex gieffina

È un periodo turbolento, a livello sentimentale, per l'ex tronista Eugenio Colombo. Dopo la fine della lunga relazione con Francesca Del Taglia, madre dei suoi figli Brando e Zeno, il deejay si sarebbe lanciato in varie relazioni, non sempre confermate, con personaggi più o meno noti.

L'ultima, in ordine cronologico, è stata quella con Guendalina Canessa, frequentazione sulla quale si era espressa (con un certo disappunto) anche l'ex compagna. Nessuno dei due diretti interessati si era però sbilanciato o aveva rilasciato dichiarazioni. Complice una serata in discoteca, i due erano stati pizzicati in tenere effusioni che avevano lasciato pensare ad un flirt in corso.

Negli ultimi giorni però si sono fatte intense delle voci circa una nuova frequentazione in corso con Erica Piamonte, la commessa toscana che era stata eliminata nella finale del Grande fratello 2019 e che aveva fatto parlare di sè per la sua bisessualità. Gli occhi più attenti hanno infatti notato che alcune stories condivise su Instagram da entrambi, combaciassero. Difficile pensare che si trattasse semplicemente di una coincidenza.