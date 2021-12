U&D Story | Che fine ha fatto Francesca Morana: "A Vero Amore sono stata molto male. Karina è estremamente cattiva"

Un tuffo nel passato di ben 15 anni quando, poco più che ventenne, si presentò al pubblico di Uomini e donne come corteggiatrice di Alberto Forcellini e Giuseppe Lago. Francesca Morana si mise subito in evidenza non solo per la sua bellezza ma per il suo carattere e la sua personalità. Scelta da Alberto Forcellini gli rifilò un No che la portò poi a sedere sul trono, seppur solo per qualche mese perchè poi Giuseppe Lago se la va a riprendere. Tra i due nacque una relazione che venne subito messa alla prova con il reality Vero Amore e i due uscirono separati dopo che l'ex tronista decise di aprire il suo cuore ad una tentatrice: Erminia Castriota.

Relazioni alle quali ora Francesca guarda con il sorriso e la maturità di una donna che sei anni fa è diventata mamma e si è realizzata sul lavoro diventando responsabile commerciale di un’azienda di estetica avanzata.

Com’è la tua vita oggi?

La mia vita oggi è bellissima, sono felice del mio passato, di quello che è il mio presente, ho una visuale molto positiva, in questo momento sono molto contenta. Sono una mamma single, innamoratissimi di mia figlia.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

Un po’ per gioco, non avevo in testa un obiettivo, ero giovane e single. Mi sono trovata benissimo con tutti, Maria, la redazione. Io l’ho iniziato inconsapevolmente e poi ho avuto parecchi riscontri positivi.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

É cambiata molto in termini di popolarità, avevo tante persone che mi volevano bene ma c'era anche chi non mi sopportava. All'epoca non c'erano i social ma trovavano il modo per arrivare gesti d'affetto sotto casa.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Io tutto quello che ho fatto l’ho fatto perchè l’ho voluto. Potrei dire sono stata molto impulsiva, irruente, moderata, ma alla fine io sono questa. Ora un pochino sto cambiando però in quel momento ero proprio quella che si vedeva in tv.

Lo rifaresti?

Certo, mi sono divertita, io credo molto in Maria e negli amori che nascono nel programma. Se avessi il tempo farei il Trono over...magari tra qualche anno

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Io ho tanti bei ricordi: Parigi nel dopo scelta con Giuseppe Lago è stata una delle esperienze più belle della mia vita. La scelta inaspettata di Alberto solo per citarne alcuni.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Fino a qualche tempo fa sentivo Lisa (la ragazza che è rimasta con me nella scelta finale di Giuseppe Lago), con Vanessa e Francesca Gioia ancora mi scrivo ancora, sono delle persone stupende.

Segui ancora Uomini e donne?

Ogni tanto si, quando ho tempo. Io avevo seguito tutta la storia di Gemma e Giorgio, perchè mi facevano sorridere.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi…

É assolutamente empatica, lei legge nel pensiero delle persone, è una persona che va oltre alle apparenze, molto sensibile, buona e intelligente. É un po’ dispettosa, stuzzica (in senso buono) lei sa come poter far uscire una persona

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Noi eravamo nell’epoca in cui ti fermavano per strada, capitavano sotto casa, ti mandavano i fiori, questi erano i followers di allora

Francesca apre poi una parentesi su Vero Amore: "Io ho partecipato alla prima edizione, quello che è emerso da quel programma, l’immagine di me, non sono io. Karina è una persona estremamente cattiva, lei spara a zero con chiunque. Quel programma non lo rifarei, perchè non sono stata bene, non ho incontrato persone positive, le mie strade con Giuseppe si sarebbero comunque divise ma non in quel modo, è stato molto incisivo quello che Karina ha fatto e detto".

Del tuo rapporto con Giuseppe Lago cosa ci dici?

"Abbiamo fatto il Maurizio Costanzo Show, dove abbiamo cercato di chiarire, ma non c’era margine, io gli ho voluto molto bene, ma la storia non è andata".