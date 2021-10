Uomini e donne, il nuovo affondo di Gemma a Giorgio (a distanza di anni)

"Certi amori non finiscono" cantava Antonello Venditti. Altri non si dimenticano. Lo sa bene Gemma Galgani, che dal 2010 cerca l'amore a Uomini e Donne e per un certo periodo lo aveva anche trovato, con Giorgio Manetti. Tra i più burrascosi, visto anche come è andato a finire.

Nel nuovo numero del settimanale Vero, la dama torinese si racconta a tutto tondo e non perde occasione per riaffondare il colpo con lo storico ex: "Le sue frecciatine non mi toccano. Io, a differenza sua, non mi arrogo il diritto di giudicare nessuno". A proposito dell'eventualità di un ritorno dell'imprenditore toscano in trasmissione per corteggiare altre protagoniste del programma, la Galgani dichiara: "Rivedessi Giorgio, lo saluterei e lo tratterei con cortesia. Nessun rancore da parte mia. Certo il tempo è galantuomo, peccato non possa dire lo stesso di lui". Nell'intervista Gemma Galgani continua: "Contrariamente a quello che crede Giorgio, io non sono affatto cambiata, sono la Gemma di sempre, quella che ha conosciuto e frequentato. Se non lo capisce è un suo problema. Non è certo un dècolletè nuovo a cambiare la mia personalità. La chirurgia estetica? Mi ha dato un nuovo equilibrio tra mente e corpo".

"Ho rifatto il seno per sentirmi più a mio agio"

Come è noto, dopo il lifting dello scorso anno, la dama torinese quest'estate ha deciso di regalarsi un dècolletè più generoso. Una decisione che rivendica con orgoglio anche e soprattutto di fronte alle critiche della sua "nemica amatissima" Tina Cipollari: "Non mi sono rifatta il seno perché convinta che in questo modo avrei avuto più possibilità di trovare un compagno. L'ho fatto per sentirmi più sicura e più a mio agio con me stessa. Ho fatto un lungo percorso di analisi su me stessa e oggi ho voglia di migliorarmi anche fuori oltre che dentro. Tina mi considera una donna superficiale per questa mia voglia di cambiare, di migliorarmi. Al contrario dovrebbe, da donna, appoggiare il mio coraggio di mettermi di nuovo in gioco alla mia età". Infine, le lancia anche un simpatico invito: "Dovrebbe venire a Torino a visitare il magnifico museo egizio della mia città. Lì sì che vedrebbe le mummie, quelle vere".

Giorgio Manetti torna in tv

I rumors si sono rincorsi per settimane. Giorgio Manetti torna in tv dopo anni, ma non a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci, come in molti avevano insinuato (e qualche dama sperato). L'imprenditore sbarca sul canale 121 della tv digitale, come ha annunciato proprio oggi su Instagram: "Buongiorno amici, oggi dalle 14:00 alle 17:00 sarò con voi, in diretta sul canale 121 della Tv digitale per offrirvi il meglio della produzione Blu Relax, sistemi di riposo ed altro ancora. Be there or be square". Un nuovo volto delle televendite?