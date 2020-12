Uomini e donne, colpo di scena: Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno fatto l’amore

Le anticipazioni della prossima puntata di “Uomini e donne” svelano un colpo di scena. Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno fatto l’amore.

Che la dama torinese non fosse insensibile al fascino del cavaliere 50enne era stato chiaro fin da subito, senza alcuna ombra di dubbio. Come pure che Gemma fosse pronta ad andare lasciarsi andare, mentre Maurizio era apparso più frenato all’inizio, tanto da essere uscito per un periodo anche con l’altra dama Valentina Dartavilla Lupi, che si era tirata indietro dopo aver saputo del bacio tra i due.

C'era il dubbio che Maurizio potesse non essere davvero interessato a Gemma, ma a quanto pare le cose sono cambiate.

Chi è Maurizio Guerci, il cavaliere di Uomini e Donne

Cinquantenne, originario del Piemonte, Maurizio vive in provincia di Mantova. È arrivato a “Uomini e donne” in cerca di “una donna che non gli crei problemi”. Divorziato dal 2009, non ha figli (“e oramai non li cerco nemmeno”). Dopo il divorzio ha avuto una storia importante durata dieci anni e finita all’inizio di quest’anno.

Al magazine Uomini e donne, Maurizio aveva rivelato: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato”. Maurizio Guerci aveva poi ammesso: “Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”.