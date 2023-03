Uomini e Donne, Gemma passa la notte con Silvio: lei scappa, lacrime in studio

Gemma e Silvio ancora protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 27 marzo 2023. La storia tra i due personaggi del Trono Over del programma di Maria De Filippi continua a non decollare e, stando alle ultime anticipazioni, pare proprio che la situazione sia ancora davanti all'ennesimo stallo.

Sabato si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e, stando alla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, la dama torinese sarebbe addirittura scoppiata in lacrime nello studio di Canale 5. L'episodio arriva dopo giorni di tira e molla: lui le aveva dato una sorta di ultimatum e chiesto di avere un incontro più intimo per capire davvero se fosse la persona giusta. Gemma, quindi, aveva acconsentito, ma qualcosa non sarebbe andato secondo le aspettative. Nella puntata in onda oggi, lei racconterà che a un certo punto della cena organizzata a casa di lui, Silvio avrebbe tolto la maglietta per stuzzicare la fantasia della compagna che però non avrebbe gradito bloccando ogni prosieguo della serata.

Ripercorrendo l'accaduto, Gemma scoppierà in lacrime e uscirà dallo studio. Tina Cipollari tenterà di rincorrerla per farla rientrare. Silvio, allora, si dirà disponibile a lasciare il programma e interrompere la conoscenza. Sarà Maria De Filippi, allora, a intervenire invitando i due a pensare di concedersi un'altra possibilità.