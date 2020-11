Uomini e donne, il tronista Gianluca finisce nel mirino e si fa terra bruciata attorno

Dopo essere stato messo in discussione da Gabriella, anche Francesca, una delle ultime corteggiatrici arrivate a Uomini e Donne per conoscerlo, si è scagliata contro di Gianluca e ha deciso di abbandonare il programma.

"Mi sento presa in giro", ha dichiarato la ragazza in studio. "Non ho più avuto segnali da parte sua nelle ultime due settimane - spiega Francesca - Abbiamo fatto un'esterna dove dici sono stato bene poi c'è stato il bordello di Gabriella. Arrivi in puntata mi chiedi scusa, poi chiedo alla redazione di te e mi dicono che non mi avresti portata in esterna. Non sei coerente".

La giovane toscana si è detta illusa dal tronista. Gianluca spiega che comunque l'avrebbe eliminata semplicemente perchè le sensazioni positive avute all'inizio poi non si sono confermate. Nasce uno dibattito in studio tra i due che sfocia con parole di grande rammarico di Gianluca: "Non è che ogni mia singola parola deve essere attaccata, a me sembra tanto che come mi muovo sbaglio. Devo per forza ostentare sensazioni positive? Devo prenderla in giro? Non l'ho portata in esterna perchè non mi è scattata, volevo eliminarla ma in maniera tranquilla, non in questo modo".