Uomini e donne, Giovanna Abate confessa il flirt con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi

"Abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme, ci siamo stretti fin da subito e c'è un legamente speciale tra noi". A parlare è Giovanna Abate e il soggetto delle sue rivelazioni è l'ex naufrago Akash Kumar. Dichiarazioni shok rilasciate durante il format Casa Chi e che hanno destato un certo clamore dal momento.

Quello tra l'ex tronista e il modello dagli occhi di ghiaccio sarebbe un legame partito fortissimo ma vissuto poco dal momento che i due vivono in città diverse.

Giovanna si dice coinvolta ma al tempo stesso fa un passo indietro quando le si fa presente che ci sarebbero altre frequentazioni in corso. Abate confessa che prima di partire per l'Isola il modello non le ha mai chiesto di andare in studio, ma le ha riferito che se fosse stata chiamata per parlare di lui avrebbe apprezzato.

Incalzata dal giornalista Gabriele Parpiglia, l'ex tronista ha inoltre confessato di non essere lei la donna alla quale Akash avrebbe chiesto di essere la sua fidanzata in vista della partecipazione all'Isola. anzi, si è dichiarata ignara di tutto ciò e di essersi sentita sino al giorno prima della partenza per l'Isola e anche dopo che lui ha abbandonato il programma.