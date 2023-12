Uomini e Donne, Ida commenta il bacio tra Alessandro e Roberta. Poi le parole (inaspettate) su Riccardo

Nel video in alto l'intervista a Ida Platano

Si prospettano puntate scoppiettanti a Uomini e donne. Le anticipazioni raccontano di un bacio tra Alessandro e Roberta, oltre che dell'ipotesi di un ritorno di Riccardo Guarnieri. Al centro di tutte queste vicende c'è Ida Platano, ex di Alessandro e di Riccardo stesso. E come sta vivendo questo momento? È lei stessa a raccontarlo a Silvia Toffanin, nel corso dell'ultima intervista a Verissimo.

La relazione tra Ida e Alessandro, nata proprio negli studi del dating show, è durata undici mesi ed è terminata questa estate. Ma che rapporto c'è oggi? "Oggi l'ho rivisto dopo qualche tempo, abbiamo parlato. Questa storia è sotterrata, non provo più rabbia. A farmi male sono state però alcune parole che ha detto. Avrebbe dovuto avere le palle di lasciarmi subito. Oggi penso a me", risponde Ida.

Quindi Ida ripercorre la parte conclusiva della love story. "È stato lui a chiudere - prosegue - All'inizio ho reagito male, poi però mi sono detta di non rincorrerlo, perché mi era già successo in passato. Pian piano mi sto amando io. Non credo che lui mi abbia tradito. Non vivevamo insieme ma ci vedevamo tutte le settimane, senza interruzione. Non posso dire se era innamorato o meno, non mi permetto di giudicare i sentimenti degli altri. Se però mi diceva da subito che non si sentiva innamorato, me ne facevo una ragione, invece ha trascinato la storia per tre mesi. Una donna se lo sente se qualcosa non sta andando bene e io l'ho sentito da subito".

Oggi anche Alessandro è tornato a Uomini e Donne e non solo: ha anche sviluppato una complicità con un'altra dama, ovvero Roberta di Pauda, che si era già trovata in mezzo alle situazioni amorose di Ida. "Roberta è stata un po' un terzo incomodo. Nelle ultime puntate tra noi c'è stato un abbraccio pacificatore, quando sono tornata in camerino è stato come mettere una pietra sopra. Da parte mia abbiamo fatto pace, bisogna vedere da parte sua. Non andrò però mai a prenderci un caffè".

Nelle prossime puntate Alessandro e Roberta si baceranno. "Non sono preoccupata della sua attrazione per Alessandro. Mi viene da ridere. Non mi stupisce il bacio, perché me lo aspettavo. Mi spiace quello che ha detto dopo, ovvero che è stato molto bene e che non passava da tempo serate così. Le frecciatine sono quelle che più mi hanno dato fastidio".

E se tornasse Riccardo? La risposta di Ida

Oggi Ida guarda al futuro. "Io voglio una storia vera, fatta di amore e convivenza. Io con Alessandro mi sono trovata benissimo, mi ha dato spensieratezza e leggerezza. Eravamo complici, ero felice quando lo vedevo e stavo con lui, e vedevo felice anche lui. Ma lui era felice solo nei primi periodi...". E se tornasse Riccardo? "Ha avuto un ruolo importante nella mia vita, ho sofferto per lui. Ci sono forme di amori diversi. Ci sono amori in cui ti manca l'aria, ed era quello con Riccardo. Per lui provo ancora affetto, anche se ce ne siamo dette di tutti i colori".