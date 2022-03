Uomini e donne, "Ida non sono innamorato" e la dama lascia lo studio in lacrime

Più volte hanno provato a metterci una "toppa" per dare una seconda possibilità al loro rapporto ma poi hanno dovuto arrendersi ai sentimenti. Ida e Alessandro, di nuovo uno di fronte all'altra ma questa volta per l'epilogo di una frequentazione che a quanto pare non aveva futuro.

Dopo l'ennesimo confronto a centro studio, la dama ha ammesso di essersi innamorata del giovane cavaliere che, dal canto suo ha gelato l'emozione del momento dichiarando di non provare lo stesso sentimento. Nella discussione si è infilata anche Tina Cipollari la quale ha dichiarato: "Devi amare te stessa prima e poi gli uomini, se l'uomo arriva ok, altrimenti pace. Sei alla ricerca, arriverà fidati".

Fine della frequentazione

La Platano ha risposto dicendo di non essere per forza alla ricerca e ha preso le distanze da Alessandro decidendo di trascorrere il fine settimana da sola. Congelata la storia Ida ha chiesto alla conduttrice di poter uscire

"Non è vero, non sono per forza alla ricerca" ha replicato Ida tra i singhiozzi. Dopo il nuovo tentennamento di Alessandro, Ida ha scelto di alzarsi spiegando la sua decisione di farsi il weekend da sola, mettendo così un punto alla conoscenza. Una volta tornata nel parterre femminile Ida, tra le lacrime, ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire.