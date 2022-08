"I nuovi tronisti di Uomini e Donne saranno scelti dalle dame e dai cavalieri del Trono Over"

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Per ora non lo sappiamo ma c'è qualche indiscrezione sui nuovi nomi che siederanno sui troni rossi del dating show di Maria De Filippi. Secondo le voci, infatti, a scegliere i tronisti del trono classico della nuova edizione del programma cult del primo pomeriggio di Canale 5, saranno le dame e i cavalieri del trono Over. Ebbene sì, a settembre, sembra proprio che vedremo i volti noti del programma, da Gemma Galgani a Ida Platano, da Riccardo ad Armando alle prese con una votazione per scegliere tra diversi ragazzi e ragazze, già selezionati dalla redazione, uno dei futuri giovani alle prese con la ricerca dell'anima gemella in TV. A lanciare questo scoop è Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover dove parla proprio di questa presunta e nuovissima votazione per la scelta di uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne, mentre gli altri tre saranno scelti dalla produzione con la solita modalità.

Questa novità del programma sta già facendo discutere in tanti che non sarebbero del tutto d'accordo con questa scelta della redazione di Uomini e Donne che, però, per ora non è ancora stata confermata. Bisogna dire che gli ultimi troni classici del programma non hanno avuto grandi riscontri da parte del pubblico che non ha apprezzato molto le scelte di Maria degli ultimi tempi e dato che il trono Over è sempre il più seguito sembrerebbe che coinvolgere dame e cavalieri nella scelta dei più giovani potrebbe attirare più pubblico anche sul trono classico, o almeno, al suo debutto.

Tutte le anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Tra le altre anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne c'è anche quella che vuole Ida Platano e Pinuccia ricoprire un ulteriore ruolo nel dating show oltre a quello di dame. Le due, infatti, dovrebbero diventare una specie di opinioniste oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Poi, ci saranno nuovi volti anche nel trono Over tra cui l'arrivo di Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri proprio nella platea delle dame "over". Federica, infatti, aveva colpito diversi cavalieri tra cui anche Riccardo Guarnieri e, in questo caso, ne vedremo delle belle con il triangolo Aversano-Guarnieri-Platano.