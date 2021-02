Irene Capuano e Luigi Mastroianni super innamorati: al loro fianco Christian e Anna

Luigi Mastroianni aveva scelto Irene Capuano dopo essere stato preso in giro da Sara Affi Fella. La loro storia sembrava andare a gonfie vele e insieme all'altra coppia, quella formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, si mostravano complici e affiatati. Nell'ottobre 2019, dopo che molto si era detta, il siciliano aveva confessato ai followers che il loro amore era giunto al capolinea: "Con Irene ci siamo tanto amati, e nonostante i problemi, abbiamo provato a darci una seconda possibilità, ma non è andata“.

Una rottura dalla quale Irene era uscita con le ossa rotta. Tanta era la tensione che si respirava quando i due, per esigenze lavorative (erano rappresentati dalla stessa agenzia), si trovavano a condividere gli stessi progetti (come il format The Hottest).

Le cose sono letteralmente cambiate quando nella vita di Irene è entrato Christian, un ragazzo che non centra nulla con il mondo dello spettacolo. Dall'innamoramento alla convivenza è stato un attimo. La romana, dopo aver vissuto un'estate di passione con il suo nuovo compagno ora si mostra con gli occhi a cuore e condivive ogni istante della sua vita con i followers.

Non da meno Luigi Mastroianni che da qualche mese è uscito allo scoperto con la sua Anna: “ Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e vagare sull’argomento - aveva scritto sui social - Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei…E ci tenevo tanto a dirlo a tutti voi. Sono felice e c’ho fatto caso".

Da quel posto sono seguite una serie di foto che testimoniano un amore a gonfie vele, lontani dalle telecamere.