Uomini e donne, Isabella e Fabio pronti al faccia a faccia in studio?

Tra il 28 e il 31 agosto dovrebbero iniziare le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne e come di consueto, le prime puntante potrebbero essere teatro per le coppie nate nel programma, che sono resistite durante la pausa estiva, oppure no. Tra le papabili ci potrebbero essere Isabella Ricci e Fabio Mantovani. A lanciare l'indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni.

La storia tra Isabella e Fabio ha centrato il cuore dei telespettatori, forse perchè nata in età adulta, forse per la galanteria dell'uomo (quatomeno quella mostrata in studio). Una volta fuori dal programma i due non hanno perso tempo e hanno deciso di convolare a nozze. Sembrava l'apoteosi dell'amore.

Il trasferimento a Dubai, gli scatti di coppia e poi...il silenzio. Solo qualche settimana fa la notizia della loro separazione, con toni tutt'altro che amichevoli. Un detto e non detto da entrambi le parti che ha fatto sobbalzare dalla sedia i fans della coppia che, nonostante le domande incalzanti, ad oggi non hanno scoperto molto sulla fine della storia che potrebbe essere oggetto di discussione nell'avvio della prossima stagione.