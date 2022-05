Uomini e Donne, l'annuncio di Isabella e Fabio: "Ci sposiamo"

L'annuncio di Isabella e Fabio a Uomini e Donne

Lieto annuncio a Uomini e Donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposeranno. La coppia, nata nel programma di Maria De Filippi, ha condiviso la bella notizia con il pubblico nella puntata di lunedì 16 maggio. "Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 dicembre mi ha detto finalmente di sì" ha spiegato Fabio: "Abbiamo deciso di vivere sei mesi in Italia e sei mesi all'estero, a Dubai, perché lì c'è una temperatura gradevole tutto l’anno". Isabella, invece, ha raccontato come sia cambiata la sua vita dopo la conoscenza del compagno: "Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia in Fabio e i suoi figli che mi hanno accolta benissimo".

Lei imprenditrice, lui ex pilota di aerei, da quando hanno lasciato il trono Over non si sono più lasciati. "Sono contenta per Isabella in cui io ho sempre creduto perchè questo, per lei, rappresenta una rivincita perchè è stata criticata tanto da Gemma e Armando ed è stata accusata di essere qui per sponsorizzare abiti", ha commentato Tina Cipollari a cui lo stesso Incarnato ha replicato: "Il fatto che lei abbia trovato l’amore non significa che non fosse alla ricerca di visibilità".

Una provocazione che però non ha trovato seguito: "Mi dispiace che le persone che siano qui non abbiano voglia di condividere la nostra felicità" ha detto Isabella, concentrata sul bel prosieguo della sua vita.