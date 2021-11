Il dettaglio "social" che incastra Isabella e Giorgio di Uomini e Donne

Se il suo percorso all'interno del Trono Over di Uomini e Donne non è così felice, sembra che all'esterno del programma sia nata un'intesa che potrebbe regalare degli sviluppi interessanti. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Giorgio Manetti. La dama, in una recente intervista, si era espressa sul percorso di Gemma e Giorgio dichiarando di provare un certo piacere nei confronti dell'ex cavaliere. Ora la cosa sembra reciproca.

Come fa notare Amedeo Venza, i due hanno iniziato a seguirsi sui social e Giorgio ha iniziato a bombardare di like il profilo della dama. Interesse o strategia per rientrare nel programma?

Di certo c'è l'intervista rilasciata da Isabella a proposito di Manetti: "Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia - ha dichiarato appena pochi giorni fa - Ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione”. E pare che dalle parole ai fatti il passo sia stato breve. Almeno a giudicare dalla corrispondenza "social".