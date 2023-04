Uomini e donne, Lavinia Mauro ha scelto: anticipazioni e quando va in onda

La tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e dalla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata il 1 aprile la ragazza ha deciso con chi, tra i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, ha deciso di iniziare una relazione. La puntata dovrebbe andare in onda martedì 4 aprile: a chi non voglia rovinarsi l'attesa e dunque la possibilità di conoscere la scelta durante il day time di Canale 5, si consiglia di fermare la lettura qui per evitare lo spoiler.

Uomini e donne, la scelta di Lavinia

Stando le anticipazioni, tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino. L'annuncio è arrivato dopo aver mostrato due filmati con i momenti migliori e quelli più difficili dei percorsi affrontati con entrambi i corteggiatori. Alessio Corvino si è commosso per la scelta di Lavinia, le ha dedicato una canzone e le ha detto sì. L'altro corteggiatore, Alessio Campoli, ha ascoltato il discorso della tronista e ha comunque abbracciato Lavinia in segno di affetto.