U&D Story | Che fine ha fatto Leonardo Greco, tronista grazie a nonna: "Fu lei ad iscrivermi al programma"

La storia di Leonardo Greco e Diletta Pagliano ha fatto sognare migliaia di italiani. Si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e donne quando Leonardo era tronista ben 10 anni fa. Giovanissimi hanno vissuto la loro storia all'esterno del programma ma ad un certo punto le discussioni hanno avuto sopravvento e le loro strade si sono divise.

Erano gli anni in cui al termine del percorso a Uomini e donne, tronisti e scelte erano presenza fissa a Buona Domenica piuttosto che al Maurizio Costanzo Show, delle serate, delle fans che mandavano regali a casa. Anni che Leonardo Greco ricorda con affetto.

Com’è la tua vita oggi?

Oggi vivo a Monza, lavoro come consulente immobiliare e sono single.

Perché avevi scelto di partecipare a Uomini e donne?

La mia prima esperienza a Uomini e donne è stata come corteggiatore di Giada Toffano ma mi sono auto eliminato perchè avevo percepito che non sarei mai stato la scelta. Fu nonna ad iscrivermi al programma. Subito dopo questa esperienza mi ricontattarono dalla redazione ma ero sposato e papà di una bimba. Poi le cose non sono andate mi sono separato. La notizia arrivò alla redazione e mi chiesero di rientrare nel programma, questa volta come tronista e decisi di accettare.

Com’è cambiata la tua vita dopo Uomini e donne?

É cambiato indubbiamente a livello di popolarità. Ho fatto un percorso pulito e questo è piaciuto ai telespettatori però dopo le serate, le ospitate ho continuato il mio lavoro di vocalist nei locali ma anche come agente immobiliare che è poi diventata la mia attuale professione.

Cosa cambieresti del tuo percorso?

Nulla, rifarei esattamente quello che ho fatto.

Lo rifaresti?

Credo che questa esperienza andasse fatta, mi ha regalato tanto e mi ha fatto crescere quindi sì, certo, lo rifarei.

Raccontaci un aneddoto del dietro le quinte…

Ho una marea di bei ricordi di tutto lo staff, si crea un empatia pazzesca con gli autori tanto che diventano dei veri e propri compagni di viaggio.

Sei rimasto in contatto con qualcuno del programma?

Per un po' mi sono sentito con Francesco Monte, Eugenio Colombo e altri tronisti. Della redazione ogni tanto mi sento ancora con Raffaella.

Segui ancora Uomini e donne?

Con il lavoro non riesco.

Un pregio e un difetto di Maria De Filippi...

Un pregio che ha è il mix perfetto tra intelligenza sopraffine e umanità. Di difetti sinceramente non ne ho trovati...

Che rapporto hai con i tuoi followers?

Ho un rapporto molto diretto e molto schietto, inizialmente era un po’ pesante, condizionato, ma oggi ho trovato il giusto approccio.