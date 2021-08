Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: l'annuncio

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Dopo voci e indiscrezioni che immaginavano una crisi di coppia, l’annuncio definitivo è arrivato via social, con un post pubblicato dall'ex tronista di Uomini e Donne.

“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono”, ha esordito Luca nello scritto lasciato a margine di una romantica foto di coppia: “Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si erano più lasciati. Appena finita l’esperienza televisiva, subito la coppia ha dato inizio alla sua convivenza, supportata da un folto gruppo di follower che ha sempre fatto il tifo per loro. Di recente però, qualcosa è cambiato e qualche indizio non è passato inosservato ai fan che hanno notato anche come lui non sia partito in Repubblica Ceca con la modella.

Entrambi, poi, hanno postato anche romantiche fotografie per mettere a tacere ogni illazione che oggi, però, trova nello scritto di Onestini tutta un’altra verità.

Dal canto suo, Ivana non ha comunicato nulla ai follower, né ha commentato il post dell’ormai ex compagno.