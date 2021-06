Uomini e donne, Luca Onestini non nasconde più la sua malattia: "Siamo variopinti come i cieli più belli"

Non è la prima volta che l'ex tronista parla a cuore aperto della vitiligine, la patologia che ha lasciato dei segni indelebili sul suo corpo. Se in passato veniva bullizzato dai compagni oggi ne parla con grande serenità

"Non c'è nulla da nascondere, siamo variopinti come i cieli più belli e ci amiamo così". Luca Onestini dedica un post sui social a chi come lui soffre di vitiligine la malattia che portano la pelle ad avere un cambiamento cromatico. Se da bambino questa cosa l'aveva portato ad essere vittima di prese in giro da parte dei compagni, oggi la vive con serenità e invita quanti come lui a non nascondersi.

Venerdì 25 giugno è stata la Giornata Mondiale della Vitiligine e proprio in quell'occasione l'ex tronista ha voluto lanciare un messaggio di positività: "Fotografatevi con le vostre macchioline in mostra e taggatemi nelle vostre storie, vi ricondividerò tutti".

Tra i like al post di Onestini anche quello di Carlotta Savorelli, ex dama del Trono over, che soffre di una patologia simile: la psoriasi, e come l'ex tronista usa i canali social per essere di sostegno a chi come loro ha queste problematiche.