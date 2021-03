Ludovica Valli, problemi per il parto? "Sono ore delicate per noi"

L'altroieri è scaduto il tempo della gravidanza di Ludovica Valli. Per l'ex tronista di Uomini e Donne è arrivato il tempo di dare alla luce il suo bebè, anzi la sua "baby", come la chiama lei. E così la sua sparizione dai 'radar social' delle ultime ore ha fatto pensare ai fan che il parto fosse avvenuto in gran segreto, ma in realtà non è così e la ragazza ci ha tenuto a chiarirlo con una Instagram Stories.

Ludovica Valli, è arrivato il momento del parto

Nel dettaglio, Ludovica si è immortalata durante uno dei tracciamenti di routine a cui si sottopongono le donne dopo la scadenza della gravidanza. I toni sono, comprensibilmente, quelli di una donna in apprensione. "Vi dico solo che noi stiamo benone, questi ultimi giorni sono stati solo tanto delicati per noi. So che capirete perfettamente se in questi giorni non avrò molta voglia di parlare del nostro stato". Insomma, Ludovica, solitamente assidua frequentatrice di Instagram, preferisce tenere per sé un momento così delicato, com'è giusto che sia.

Chi è Gianmaria Di Gregorio, fidanzato di Ludovica Valli

Per l'influencer (sorella di Beatrice Valli, anch'essa ex tronista di Uomini e Donne), si tratta del primo figlio, in arrivo grazie all'amore per il manager Gianmaria Di Gregorio, con cui convive a Milano. I due, legati dal 2019, non vedono l'ora di stringere tra le loro braccia la piccolina, di cui ancora non hanno rivelato il nome.

E chissà che presto la coppia non convolerà anche a nozze. Il desiderio c'è. "Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare", ha confessato lei di recente. "Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio".