Uomini e donne, Ludovica Valli in lacrime: morsa dai sensi di colpa per la figlia

Tanto è l'entusiasmo per l'arrivo di una nuova vita quanto l'idea di dover "togliere" attenzioni al figlio maggiore per assencondare le esigenze di un neonato (mamma-dipendente) può diventare devastante. Lo sa bene Ludovica Valli che, a poche giorni dal parto, si mostra sui social in lacrime e scrive: “Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?”.

Sino all'arrivo di Otto Edoardo tutte le attenzioni era concentrate sulla piccola Anastasia e ora, il fatto stesso che anche piccole cose come andare in piscina con la figlia siano impossibili, rende la neo mamma bis particolarmente vulnerabile e combattuta perchè teme che a risentirne sia la figlia maggiore. Probabilmente tra qualche tempo si renderà conto che sono solo fasi, che probabilmente la figlia Anastasia si mostrerà gelosa e capricciosa ma poi passerà.

Negli ultimi anni i followers, stanno scoprendo una Ludovica diversa, più "umana" e meno personaggio e questo, a volte, la porta a ricevere attacchi soprattutto da chi non contempla i suoi modi così plateatici di vivere le cose. Un esempio su tutti è stato il video diffuso sui social a poche ore dalla nascita del suo secondogenito, con i mutandoni post parto, scelte che spaccano l'opinione pubblica ma che la mostrano reale in tutto quello che fa.