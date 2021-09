Uomini e Donne, Luisa Anna Monti e il cancro: "Crollata in sala operatoria"

"E’ stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto". Così Luisa Anna Monti, operata per combattere il cancro, racconta l'intervento subito a luglio e il crollo avuto in sala operatoria. Lo fa nell'ultima intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, a cui confida anche i progetti di nozze accanto al compagno Salvio Calabretta, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5.

L'operazione

La diagnosi per Luisa Anna è arrivata l'anno scorso, nel 2020, poi quest'estate l'operazione, che ha dato buon esito: il 24 luglio, precisamente, la donna ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno che aveva possibilità di degenerare. Affrontarla non è stato semplice. "E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria", rivela oggi.

La battaglia contro il tumore prosegue oggi con ulteriori terapie. Nel suo piano di cura, in particolare, sono previste ventiquattro sedute di radioterapia affiancate a una terapia ormonale da seguire per cinque anni e, più avanti, forse una chemio leggera.

Già in passato Luisa Anna si era trovata nella stessa situazione. Alcuni anni fa, infatti, ha avuto un tumore maligno alla tiroide e, qualche settimana dopo aver fatto una mammografia e un’ecografia, ha scoperto di avere un carcinoma maligno al seno.

Al suo fianco oggi c'è l'inseparabile Salvio, da cui proprio nei mesi scorsi ha ricevuto una proposta di nozze. Ma quando avverrà il matrimonio? "Dicembre o in primavera" è la risposta di lei.