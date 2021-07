Uomini e donne, Luisa Anna e la sua lotta con il cancro: "Un incubo improvviso, lotto ogni giorno"

L'ex dama del Trono over, dopo aver raccontato del ritorno del cancro nella sua vita, ha pubblicato un post sui social dove racconta il turbinìo di sensazioni con le quali si trova ad avere a che fare: "Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo".

Effettivamente questo sarebbe stato il tempo in cui lei e Salvio si sarebbero dovuti sposare. La proposta di matrimonio da parte dell'ex cavaliere era arrivata lo scorso aprile quando i due erano tornati in studio, laddove tutto era iniziato, per raccontare la loro storia d'amore.

L'appello alle donne

Luisa Anna Monti parla di quando sia importante in questo momento non lasciarsi andare e proprio per questo non vuole essere trattata da malata. Si mostra con le fasce al seno e lancia l'ennesimo appello: "La prevenzione è tutto! Niente commiserazione ma condivisione con chi come me vive lottando ogni giorno".