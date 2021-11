La mamma di Andrea Nicole, prima "tronista trans", si presenta a Uomini e Donne

(Nel video in alto, Andrea Nicole e Alessandro Verdolini parlano dell'incontro con la mamma di lei)

Un gesto altruista, elogiato da tutti in studio. Da Andrea Nicole, la cosidetta (a torto) prima tronista trans di Uomini e donne, a Gianni, opinionista di lunga data del dating show di Canale 5. E' quello fatto da Alessandro Verdolini, corteggiatore della donna, che ha deciso di rinunciare ad un po' di tempo concessogli in esterna con la tronista per fare in modo che lei ne trascorresse di più con la mamma che non vedeva da tempo.

Commozione nel corso dell'esterna, andata in onda nella puntata di oggi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A piangere Andrea Nicole, che proprio non si aspettava una sorpresa del genere, ma anche la mamma. "Il mio dolore era che magari le facessero del male e che lei non fosse in grado di difendersi. Ho fatto di tutto per accontentarla nel suo percorso", racconta la donna.

"E' stata una cosa grande quella che ha fatto - dice Andrea Nicole una volta in studio per commentare quanto accaduto - L'ha fatto a discapito suo perché ha tolto del tempo a sé per regalare a me un po' di tempo di cui avevo bisogno. In questa esterna si è presa cura di me ed è una cosa che ho apprezzato molto". "Ho voluto rendere felice lei perché non vedeva la mamma da tre mesi - fa eco lui - e poi per farle capire che io sono pronto ad entrare nella sua vita. Sono pronto a portarla via da qua". si commuove. "magari a parole non sono bravo, ma lo sono con i fatti".

Non la vive bene, invece Ciprian, altro corteggiatore della donna: "Egoisticamente mi dispiace abbia passato quel momento con lui", dichiara. Con grande sincerità.