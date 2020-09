Uomini e Donne, Maria De Filippi sbrocca: "Se vuoi te lo dico in argentino: te ne devi andare"

Addio Facundo. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio il bell'argentino è stato costretto a lasciare lo studio perché messo in discussione nella sua sincerità dalle troniste Sophie e Jessica. Entrambe infatti lo hanno accusato di esser arrivato in trasmissione unicamente per ottenere pubblicità. Accuse che lui ha rispedito subito al mittente, senza però riuscire a convincere i presenti, Maria De Filippi compresa.

Tutto è cominciato con una lite tra Facundo e la tronista Jessica. Jessica racconta infatti che il ragazzo avrebbe provato ad avvicinarsi anche a lei nonostante sia in trasmissione per la collega Sophie. "Vuoi solo la fama", gli ha detto, "vuoi solamente i tuoi cinque minuti di celebrità".

A stretto giro è arrivata la reazione di Sophie. "Facundo - ha esordito - sei lì per fare l'opinionista o per corteggiarmi? Tu non devi dire quanto sei interessato a me, tu lo devi dimostrare. Io una persona così al mio fianco non la voglio, per me puoi andare anche a casa. Tra la sincerità e l'arroganza c'è un mare sottilissimo e tu l'hai superato da mo".

Facundo dal canto suo ha provato a difendersi in tutti i modi, ma senza riuscirci. Contro di lui si è abbattuta anche la furia dell'opinionista Gianni Sperti. "Non hai le palle per alzarti e andare a casa?", ha gridato "Non ti vogliono, devi andare a casa. Quando dobbiamo aspettare prima che tu alzi il culo e te ne vai?"

A mettere la parola 'fine' è stata Maria De Filippi. "Se due ragazze ti eliminano, è inutile che rimani qui. Non voglio togliere tempo agli altri. Non devi piacere a me, ma a loro. Se vuoi te lo dico in argentino, ma te ne devi andà".