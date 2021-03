Uomini e donne, tra Massimiliano ed Eugenia s'insinua Federica

Che la giovane corteggiatrice trentina avesse toccato le corde giuste, lo si era scoperto già dalla precedente uscita e alla seconda esterna sono arrivate nuove conferme. Eugenia ha deciso di partire dal suo passato, ha parlato della sofferenza legata alla separazione dei genitori, alla sua infanzia minata dai sensi di colpa ma anche del suo presente che sta condividendo con il giovane tronista dal quale cerca "leggerezza".

La corteggiatrice ha confessato, con non poco imbarazzo, di essere interessata al tronista e lui l'ha stretta tra le sue braccia.

Diverso l'approccio con Federica, una corteggiatrice sulla quale il tronista ha messo gli occhi, attratto dalla sua esplosività. I due sono usciti in esterna e lei l'ha messo alla prova con quelli che sono gli attrezzi con i quali è solita allenarsi: cerchi, palle e nastri, l'abc della ginnastica artistica. Massimiliano non ha brillato ma la "prova" ha portato i due a ridere molto e, al rientro in studio, il tronista ha fatto arrivare in studio un mazzo di fiori come regalo di compleanno per la corteggiatrice.

Ma non è tutto perchè tra le due "contendenti" c'è anche una terza corteggiatrice tenuta in panchina: Vanessa con la quale Massimiliano aveva mostrato un feeling particolare.