Uomini e donne, c'è il colpo di scena: Massimiliano va a riprendersi Eugenia?

A poco più di un mese dalla fine del rapporto con Vanessa Spoto, c'è chi sostiene di aver visto Massimiliano Mollicone al fianco di un'altra donna, ma non una qualunque bensì la non scelta Eugenia Rigotti. I due, come segnala Deianira Marzano, sarebbero stati visti insieme a Trento, città di lei.

Prove di riavvicinamento tra i due? Non è chiaro quale sia il motivo di questa trasferta trentina per Mollicone certo è che i due, anche dopo la scelta, non hanno mai smesso di parlare l'una dell'altro. La giovane aveva infatti dichiarato di aver pensato spesso al tronista, anche dopo la fine della sua avventura a Uomini e donne, ma al tempo stesso si era detta felice per lui e per la sua storia con Vanessa Spoto.

Nonostante la segnalazione, ad oggi, nè Massimiliano, nè Vanessa hanno postato stories che possano ricondurre a questa reunion.