Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono lasciati: l’annuncio in un video

È finita tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Dopo le indiscrezioni iniziali e le successive smentite corredate dalle foto che raccontavano tutta un’altra storia, la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di separare la strada che poco più di un mese fa avevano deciso di percorrere insieme.

L’annuncio è arrivato chiaro e preciso da parte dell’ex tronista che ha raccontato tutto ai follower con un video social: “Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata” ha spiegato il ragazzo, senza però entrare nei dettagli della decisione che pare essere arrivata di comune accordo. Matteo ha poi ricordato la sua “scelta anticipata” nel programma di Maria De Filippi, ma ha anche ammesso di non essersi pentito: “Lo rifarei mille volte” ha aggiunto. Da parte di Noemi, invece, al momento non è ancora arrivata alcuna replica.