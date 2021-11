Uomini e Donne, chi è Matteo Ranieri: dal lavoro ai tatuaggi fino alla storia con Sophie Codegoni

Chi è davvero Matteo Ranieri di Uomini e Donne? L'ex corteggiatore è pronto a rimettersi in gioco ancora una volta, nel dating show di Canale 5, ma stavolta come tronista. Matteo si presenta come una persona timida, ma con la battuta pronta, è molto legato al suo cane Tyler (che aveva fatto conoscere anche alla sua ex Sophie Codegoni durante un'esterna), ama leggere e pratica la lotta.

La vita privata: età, sorella, famiglia

Ventinove anni, Matteo Ranieri è del segno dello Scorpione, viene da Recco, città famosa per la celebre "focaccia" in provincia di Genova, ed è mezzo sangue inglese. E' nato il 19 novembre 1992 ed è molto unito con la sua numerosa famiglia: ha due sorelle e due fratelli.

Lavoro e Instagram

Del suo lavoro si sa molto poco, era trapelato qualcosa attraverso i social. In passato ha gestito un negozio di abbigliamento streetwear e ha lavorato contemporaneamente all’azienda di famiglia. Il suo corpo è ricoperto di tatuaggi, che lui stesso ha dichiarato come siano un modo per mostrarsi "macho" per camuffare la sua timidezza.

Di certo c'è che al momento può contare su un ottima schiera di follower pronti a sostenero anche in eventuali attività commerciali, poiché sul suo profilo Instagram conta circa mezzo milione di fan, in continuo aumento.

La storia con Sophie Codegoni

La fama per Matteo è arrivata in particolare ai tempi della storia con Sophie Codegoni, risalente alla scorsa primavera. I due sono usciti insieme da Uomini e donne ma la storia è durata molto poco. Dopo alcune settimane, infatti, la coppia è scoppiata in malo modo, con accuse reciproche da entrambe le parti. Nonostante questo, però, il pubblico ha molto amato il buon Matteo, in virtù del suo approccio riservato al mondo della tv. E così Maria De Filippi ha deciso di coinvolgerlo di nuovo nello show.

Proprio qualche settimana fa si era parlato di un possibile ingresso al Gf Vip, reality show in cui Sophie è concorrente, ma la cosa non si è concretizzata in alcun modo.

Al contrario di altri "colleghi" dopo la prima esperienza a Uomini e donne non è balzato nel mondo degli influencer ed oggi è pronto a rimettersi in gioco come tronista.