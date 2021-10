Uomini e donne, lo strano comportamento di Matteo Ranieri: a che gioco sta giocando?

Nel pomeriggio di lunedì, poco prima della diretta del Gf vip ha condiviso alcune stories facendo credere di essere in viaggio per Roma, smentite poco dopo dallo stesso corteggiatore che sembra essersi divertito nell'aver dato del materiale in pasto ai "gossipari"

Da uno come lui non ce lo si aspettava. Le sue parole sono state messe in discussione dalle dichiarazioni della ex Sophie Codegoni, pronta a giurare sulla madre. Lui, Matteo Ranieri, ha risposto in maniera pacata, com'è nel suo stile poi, nel pomeriggio di lunedì ha voluto lanciare qualche segnale e l'ha fatto mostrando sui social alcuni frammenti di un viaggio in treno che sembrava avere come destinazione Roma.

E quando tutti hanno riportato la notizia convinti che l'ex corteggiatore potesse essere in studio a Roma durante la puntata del Gf vip, magari per un confronto con la ex, ecco il colpo di scena. L'ex corteggiatore ha condiviso una stories dove ha scritto: "Qualcuno ha davvero pensato fossi a Roma" quando invece si trovava in Trentino Alto Adige per quella che sembra una sorta di sponsorizzazione.

Questo atteggiamento quasi provocatorio nei confronti dei media non sembrava appartenergli e invece...Viene da pensare cos'altro avrà in serbo.