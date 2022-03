Uomini e donne, Matteo non sceglie Federica: dura reazione della corteggiatrice

"Se ha deciso di scegliere ora, quando non ci eravamo ancora ritrovati, sceglierà Valeria", queste le parole di Federica, quando la redazione le ha comunicato la decisione, a sorpresa, presa da Matteo Ranieri, convinto di essere arrivato ad un momento chiave del suo trono. Parole che, con il senno di poi, sono state rivelatrici.

Matteo Ranieri sceglie infatti di confrontarsi prima con lei e lei subito si mostra nervosa e quasi seccata. "Mi sei piaciuta fin da subito - spiega il tronista - C’è stato un momento in cui non ti sei presentata in studio e mi è crollato il mondo addosso, poi ho iniziato ad immaginare un futuro con te, ti ho presentato Bruce (il suo cane) che è parte del mio cuore". Le cose sono cambiate con l'arrivo di Valeria: "Poi è successo che ho baciato un’altra persona - continua Matteo - e ho sentito un’emozione forte che ha rimesso in discussione il tutto...ho voluto far chiarezza dentro di me e il mio cuore ha fatto un nome, e quel nome non è il tuo".

Parole che indispongono Federica che prende la parola: "Ero consapevole e convinta della scelta...ti ho fatto parlare per 5 mesi, ora parlo io... nel momento in cui sei venuto a Caserta, io ero presissima potevi risparmiartelo. Sei stato una delusione". E conclude dicendo: "Ti auguro di crescere”, parole che fanno alzare dalla sedia anche Tina che le urla dietro di ogni: “La persona immatura sei tu, sei un'ignorante, una persona educata come ti definisci se ne fa una ragione” e Federica se ne esce di tutta fretta dallo studio. Matteo si mostra dispiaciuto per la reazione ma, per com'è il suo animo, cerca di capire la rabbia della giovane e si appresta a fare la sua scelta.