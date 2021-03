Uomini e Donne, Matteo rompe il silenzio: il primo messaggio dopo l'addio a Sophie

Mentre Sophie Codegoni fornisce la sua versione dei fatti sulla fine della storia d'amore con Matteo Ranieri, lui tace. O meglio, non si pronuncia sul tema pur essendo attivo sul suo profilo Instagram. Un atteggiamento che sta destando domande tra i follower. Nell'ultimo post condiviso ieri, infatti, il ragazzo ha ignorato completamente le lacrime della ex compagna, preferendo pubblicare una foto insieme al suo cane.

"Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi", scrive Matteo. E si immortala mentre stampa un bacio sul muso del suo cagnolino. In calce all'immagine, i fan lo incalzano per prendere posizione sulla vicenda: "Meglio solo che con una malata di fama", scrive qualcuno. "Già finito tutto, mah. Peccato mi piaceva vedere le loro dirette".

Matteo, insomma, mantiene il massimo riserbo sulla rottura con Sophie. La loro storia è durata appena un mese. A portarli alla separazione sarebbe stata l'incompatibilità caratteriale, come ha raccontato lei ieri sera, in lacrime, durante una diretta Instagram. La lontananza forzata del lockdown ha fatto il resto: lui vive a Genova, Sophie a Milano. Non ci sarebbe alcun tradimento di mezzo, come invece supposto dai follower nei giorni scorsi.