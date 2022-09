Uomini e Donne ricorda Manuel Vallicella: l'addio sui social

La notizia della morte di Manuel Vallicella ha sconvolto quanti lo conoscevano personalmente, ma anche il grande pubblico di Uomini e Donne di cui il tatuatore era stato protagonista come corteggiatore e tronista. Tantissimi i messaggi di affetto per il 35enne che in queste ore stanno riempiendo i social con le sue foto e i ricordi più affettuosi, a cui poco fa si è aggiunto anche quello della redazione del programma di Canale 5 che gli aveva dato tanta popolarità.

"Ciao Manuel, RIP" si legge a corredo dell'immagine pubblicata sull'account ufficiale di Uomini e Donne a cui è stato affiancato un cuore rosso. Da Giulia De Lellis a Gianni Sperti, da Gemma Galgani a Luca Onestini, Ursula Bennardo, Claudio Sona, i personaggi noti del programma che si stanno unendo al pensiero sono numerosi, segno del bel ricordo che Manuel ha lasciato in ognuno di loro.



Morto Manuel Vallicella, il ricordo di Ludovica Valli

Manuel Vallicella era arrivato al programma di Maria De Filippi nel 2016 per corteggiare Ludovica Valli che poi aveva preferito Fabio Ferrara. La conduttrice allora gli propose il trono che Vallicella accettò ma dopo alcune puntate decise di ritirarsi. "Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo" disse quando Ludovica non lo scelse.

E oggi Ludovica Valli - mamma di Anastasia e in attesa del secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio - si dice distrutta dopo aver appreso la terribile notizia della morte di Manuel. "Sono senza parole, davvero, sono sconvolta" ha scritto tra le storie Instagram, rivolgendo un pensiero a Manuel: "Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio".

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che Manuel Valicella si sia tolto la vita. A comunicare la sua morte è stato un suo amico Enrico Ciriaci, che ha scritto: "Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP". La notizia poi è stata condivisa anche da Amedo Venza. Nel 2019 Valicella aveva dovuto dire addio alla madre che da anni combatteva contro un tumore.