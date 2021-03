Uomini e Donne, è morto l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu

Lutto a ‘Uomini e Donne’: è morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over del dating show di Canale 5. L’uomo aveva 46 anni e da tempo lottava contro un tumore. “Ti ricorderò sempre così”, ha scritto Lisa Leporati, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi nel 2015, a corredo della foto che li mostra insieme.

Chi era Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di Uomini e Donne

Fabio Donato Saccu, geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva 46 anni. Gli storici fan del programma di Uomini e Donne lo ricordano per la sua storia con Lisa Leporati con cui lasciò il programma dopo essersi conosciuti e innamorati. Nel 2015 i due tornarono nello studio televisivo come coppia consolidata e lì Fabio Donato Saccu sorprese la compagna con una proposta di matrimonio. Da allora la decisione di allontanarsi dalle scene e di vivere lontano dai riflettori la loro relazione.

“Fabio è volato in cielo adesso, alle ore 9” è il messaggio della mamma, riportato da News Biella, che l’ha assistito fino all’ultimo all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove era ricoverato. Oggi, giovedì 25 marzo, nella chiesa parrocchiale di Ponderano alle ore 18:00, si terrà una veglia di preghiera per ricordare l’uomo, mentre domani, venerdì 26 marzo, alle ore 09:30 verrà celebrato il funerale.

(In basso, la proposta di matrimonio di Fabio a Lisa a 'Uomini e Donne')