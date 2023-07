Uomini e donne, Nicole accusa Carlo di falsità: l'ex corteggiatore non ci sta

La storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è finita in maniera piuttosto violenta un paio di mesi fa. Una rottura inaspettata, arrivata dopo una scelta carica di emozioni, le presentazioni in famiglia e un'ospitata a Verissimo dove i due sembravano realmente complici ma che ha avuto pesanti strascichi.

Lui che si mostra in lacrime sui social, lei che risponde con uno sterile audio e, a distanza di tempo, torna sulla questione e accusa pubblicamente il suo ex di falsità, di essere un bugiardo. Parole che hanno trovato la pronta reazione dell'ex corteggiatore.

Come fu per il post rottura, attraverso i social Carlo Alberto ha dato la sua versione dei fatti limitandosi dire: “Sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.

Lei nel frattempo continua dritta per la sua strada e in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio dichiara che se tornasse indietro non sceglierebbe nessuno.