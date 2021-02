Uomini e donne, Pamela Barretta vittima di violenza: "Mi opero all'orecchio"

La dama del Trono over, nei giorni scorsi, ha raccontato ai suoi followers di essere prossima ad un intervento a seguito delle violenze subite

Le violenze subite in passato le hanno lasciato un segno indelebile che l'hanno portata a convivere con dei dolori che erano diventati insopportabili. Pamela Barretta, dama del Trono over, ha aperto il suo cuore ai followers raccontando loro che presto si sottoporrà ad un intervento chirurgico proprio per mettere fine a questa situazione.

Pamela convive infatti con un timpano perforato a causa delle violenze subite. Della cosa ne aveva parlato anche durante il suo percorso a Uomini e donne. Ed ora, come una liberazione, ha lanciato un appello ai suoi followers: "Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male".