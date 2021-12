Uomini e Donne, l'autrice Raffaella: "Gemma? Non è un esempio". Poi svela situazioni legali con ex concorrenti

Puro intrattenimento, senza alcun intento educativo. Questo il ruolo che l'autrice Raffaella Mennoia dà a Uomini e Donne, la trasmissione per cui lavora da ormai circa vent'anni. Nell'ultima intervista rilasciata sul tema, infatti, la novella scrittrice (in libreria col testo "Cupido Spostati) rivela alcuni retroscena dei programmi Fascino, società di produzione di Maria De Filippi a cui è legata da tempo.

Tra i siparietti più discussi in questi mesi a Uomini e Donne c'è senza dubbio la rivalità tra Gemma Galgani ed Isabella Ricci (uscita dal programma proprio di recente al fianco del cavaliere Fabio). Ebbene, da che parte sta Raffaella? "Sono pro e contro entrambe!", dice senza sbilancarsi. Quando però le viene domandato che cosa pensa di Gemma e del messaggio che passa a casa del suo personaggio, risponde che la donna non deve "essere da modello", poiché col suo comportamento, fatto di storie d'amore turbolente e quasi sempre infelici, può arrecare solo danno a se stessa. E, come lei, anche il dating show in generale non deve esserlo.

Insomma, alla tv resta il compito di divertire, non certo quello di fare una educazione social. "Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona", sottolinea ancora Mennoia.

Le cause con gli ex concorrenti

Spazio poi ad altri retroscena sul programma. In passato infatti alcuni volti dello show hanno preso in giro la redazione fingendosi single pur di partecipare alla trasmissione ed avere un ritorno mediatico: "Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social", dichiara l'autrice.