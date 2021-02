Uomini e donne, Raffaella Mennoia di nuovo in ospedale: il messaggio sui social

Intervento chirurgico per la storica autrice dei programmi Mediaset, da anni al fianco di Maria De Filippi. "Non vedo l'ora di tornare alla mia vita" scrive in un post su Instagram al quale moltissimi ex tronisti e corteggiatrici hanno risposto con messaggi di speranza

Non è la prima volta che si racconta da un letto di ospedale. Raffaella Mennoia posta su Instagram uno scatto nel quale raconta di essersi sottoposta nuovamente ad un intervento chirurgico. Sono tempi duri per la storica autrice di Uomini e donne che nelle ore scorse ha lasciato un post per tranquillizzare i followers dopo il ricovero.

Solo l'estate scorsa aveva raccontato della scoperta di un tumore alla tiroide occasione in cui aveva lanciato un appello sui social nel quale invitava tutti alla prevenzione.

Non è dato sapere se quest'ultimo intervento sia collegato al problema tiroideo ma una cosa è certa, l'autrice ha voglia di riprendersi in mano la sua vita. A darle coraggio le centinaia di messaggi ricevuti in particolare da chi l'ha conosciuta da vicino come gli ex tronisti Andrea Cerioli, Luigi Mastroianni, Sophie Codegoni, Franceso Monte ed ex corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Valli, solo per citarne alcuni.