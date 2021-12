Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Andrea Nicole: "Io arrabbiata? Poteva avvertirci"

Il caso di Andrea Nicole e Ciprian che hanno infranto il regolamento di Uomini e Donne finendo a letto insieme il giorno prima della scelta tiene banco tra i telespettatori del programma di Canale 5. Adesso a commentare la vicenda è Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, decisa nel chiarire la posizione sua e di tutto lo staff in merito al comportamento della nuova coppia composta dalla prima tronista transgender e dal suo corteggiatore.

“Direi che il programma ha assolto al suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format” ha spiegato Mennoia in un’intervista al settimanale Oggi: “Io arrabbiata? Ho intuito le fragilità, le paure di Andrea Nicole. Non posso non tener conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso”.

Alle critiche di sessismo, poi, Mennoia ha replicato: “Ogni tanto qualcuno si sveglia e inveisce contro il programma. Parlare male di Uomini e donne a volte è anche uno strumento per attirare attenzione su di sé e garantirsi qualche riflettore puntato addosso”.

Raffaella Mennoia ricorda Giulia De Lellis e Andrea Damante

Raffaella Mennoia ha poco ha pubblicato un libro, Cupido spostati, nel quale racconta sotto forma di romanzo alcuni retroscena del mondo televisivo e la storia di due coppie nate nella trasmissione. A proposito della sua esperienza: “Posso dirle che una delle due coppie è quella formata ai tempi da Giulia De Lellis e Andrea Damante”, ha affermato: “Loro si sarebbero riconosciuti e amati anche senza Uomini e donne. Perché l’amore si riconosce, sempre”.

E su Maria De Filippi: “Per me è famiglia”, ha aggiunto Mennoia da tempo accanto al fidanzato Alessio Sakara con cui progetta un futuro insieme che li veda esattamente come sono adesso, sereni e affiatati.