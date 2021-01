Uomini e Donne, la reazione di Karina al ritorno di fiamma tra Salvatore e Alessandra

Era stata lei a raccontare per prima di essersi allontanata da Alessandra Gallocchio (e a lasciare intendere che alcuni comportamenti dell'influencer proprio non le erano piaciuti), ma adesso Karina Cascella sembra reagire positivamente al ritorno di fiamma tra la donna e Salvatore Angelucci, ex tronista di 'Uomini e Donne'. Per chi non conoscesse le puntate precedenti, ecco un riassunto: Karina è la ex fidanzata di Salvatore, da cui ha avuto la figlia Ginevra, ed ha sempre vantato un rapporto sereno con Alessandra, nuova compagna di lui. Una "famiglia allargata" che però avrebbe funzionato solo fino a qualche settimana fa, quando sarebbero cominciate le tensioni.

Ma vediamo come ha reagito Karina alla notizia della riconciliazione tra Alessandra e Salvatore. Anzitutto, risale a ieri il post con cui la coppia ha ufficializzato di esser tornata insieme: è stata lei a pubblicare una foto con scritto "RicominciAMO". Un messaggio che ha collezionato decine di migliaia di like (compreso un ironico "Vado fuori" scritto da Belen Rodriguez, amica di Alessandra) ma non quello dell'opinionista. Poco dopo, però, in occasione del gioco delle 'domande e risposte' pubblicate su Instagram, Karina ha spiegato di avere tutt'ora ottimi rapporti con l'ex. "Mi ha fatto gli auguri di compleanno - ha sottolineato ieri, in occasione della sua festa - A mezzanotte, come ogni anno, puntuale. Non ci siamo visti a causa delle restrinzioni purtroppo, altrimenti si può fare". E' dunque tornato il sereno?