Uomini e donne, (ri)nasce l'amore tra ex corteggiatori: "sgamati" Lilli Pugliese e Simone Florian

Torna il sereno tra ue ex protagonisti del dating show Mediaset. Non hanno condiviso lo stesso percorso ma si sono trovati entrambi ad un passo dalla scelta. Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino e Simone Florian ex corteggiatore di Jessica Antonini sono tornati ad essere una coppia.

Tornati perchè nonostante la loro sia una storia giovane, ha anche attraversato un momento di down.

A pochi mesi dalla conclusione infelice del percorso di Lilli Pugliese che venne "scartata" da Luca Salatino proprio nel giorno della scelta, con la giovane romana si fece avanti Simone Florian. Tra i due nacque una relazione documentata anche sui social poi il nulla.

Nessuno dei due era intervenuto sulla questione poi, l'occhio attento di Fralof, ha pubblicato un reel sui social dopo parla di reunion. I due hanno infatti condiviso degli scatti dai medesimi luoghi e lei si è fatta pizzicare con la camicia di lui. Sembra quindi certo che tra i due è tornato il sereno.