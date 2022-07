Uomini e Donne, addio a una coppia storica. Riccardo e Camilla si sono lasciati

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati. La coppia nata sei anni fa sotto i riflettori di Uomini e Donne, lui tronista e lei corteggiatrice, è giunta al capolinea. Il sospetto c'era già da un po', i due, infatti, non avevano più pubblicato foto insieme e sembravano aver intrapreso strade diverse e oggi è arrivata la conferma da parte di Camilla che ha deciso di usare i social per fare il triste annuncio.

"Scrivo queste parole per fare chiarezza, una vlta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine - scrive Camilla nelle sue Instagram Stories - Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiamo e le storie finiscono"

È così che l'ex corteggiatrice del trono classico 2016-17 di Uomini e Donne decide di metterci la faccia "per l'ennesima volta" come ricorda lei stessa (lanciando un'evidente frecciatina al suo ex) e annunciare a tutti la fine di un rapporto importante ma che non ha saputo sopravvivere a delle incompatibilità di cui tutti sembravano essere a conoscenza.

La ragazza, inoltre, non specifica i motivi che hanno portato alla rottura con Riccardo definendoli "personali" e spiegando di non avere voglia di parlarne in pubblico.

Al momento non c'è alcun tipo di riscontro da parte di Riccardo che, dalle sue stories sembra sereno e tranquillo a Roma, e, per ora, non ha fatto cenno alla fine della sua relazione con Camilla ma già da diverso tempo non pubblicava più foto con lei sul suo profilo Instagram.

Riccardo e Camilla love story: da Uomini e Donne a Temptation Island alla vita reale

Riccardo e Camilla si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma di incontri condotto da Maria De Filippi che ha fatto nascere tantissimi amori nel mondo dello spettacolo e non. Riccardo è stato tronista nell'edizione 2016/17 dello show e, tra le tante corteggiatrici, solo una aveva fatto breccia nel suo cuore, Camilla Mangiapelo che era stata scelta al posto di Martina. La coppia, l'estate dopo la scelta, era stata subito messa alla prova partecipando a Temptation Island. Dopo quell'apparizione, i due, sono rimasti al di fuori del mondo dello spettacolo continando a stare insieme fino a oggi che la coppia si è definitivamente separata. L'ultima foto che li ritrae insieme (e felici) risale al 13 giugno ed è stata pubblicata da Camilla.

Il profilo Instagram di Riccardo, invece, non lascia tracce di Camilla. L'ultima foto pubblicata da lui con la sua ex risale al 3 dicembre 2019 e già allora i fan si stavano chiedendo se i due fossero ancora insieme o no.