Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma? Tutta la verità dell'ex cavaliere

Nonostante dai social fosse trapelata qualche indiscrezione in merito ad un presunto flirt in corso, l'ex di Roberta Di Padua smentisce e confessa che per lui è "molto difficile trovare una persona che gli stia accanto"

Nelle pagine del magazine Uomini e donne il racconto di Riccardo Guarnieri, ex cavaliere protagonista di un finale di stagione all'insegna delle tensioni legate alla fine del suo rapporto con Roberta Di Padua. Nonostante si vociferasse di un flirt in corso, si definisce single e spensierato "...dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio...Il silenzio mi è sembrata l’opzione migliore".

Relativamente alla ex, ammette di avere ancora: "vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi". Epilogo che l'ha portato poi ad allontanarsi dai social.

"Voglio una donna che mi stia accanto"

Se pensa al suo recente passato, gli viene semplice una riflessione: "Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte".