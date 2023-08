Uomini e donne, ritorno sul trono per Luca Salatino?

Tornato sulla "piazza" dopo l'addio (non troppo soft) con Soraia Allam Cerruti non ha legato con nessun'altra donna (o almeno nulla è uscito su di lui) e l'ipotesi di tornare sul trono non la trova così remota.

A rivelarlo è lo stesso chef, con un passato da pugile, che in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha confessato che tornerebbe volentieri nel programma condotto da Maria De Filippi: «Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco».

Non resta dunque che attendere l'avvio della prossima stagione per scoprire se le parole di Salatino sono state ascoltate dalla redazione. Non sarebbe il primo ad essere riproposto sul trono è successo con Luca Dorigo e Cristian Gallella, per cui l'ipotesi di un Salatino bis non è così remota.