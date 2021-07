Uomini e Donne, Samantha Curcio rompe il silenzio: "Con Alessio è finita, così ho finto serenità"

Lo ha scelto, lo ha voluto accanto e lo ha difeso anche davanti all'evidenza. Samantha Curcio ha dimostrato fino alla fine di essere innamorata di Alessio Cennicola - che ha conosciuto in questa edizione di Uomini e Donne - e ha provato a salvare la loro storia con tutte le forze. Ma evidentemente era da sola a farlo.

Le foto di Alessio con un'altra donna hanno incrinato il loro rapporto, ma ci sono anche altri motivi che hanno portato Samantha a voler mettere un punto, come spiega in un lungo sfogo scritto stanotte e pubblicato su Instagram, chiedendo ai follower di non scagliarsi contro nessuno perché entrambi stanno soffrendo per questa decisione: "Sono le 5 del mattino, dell'undicesima notte in cui non riesco a dormire per l'angoscia che mi divora. Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e invece la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa - spiega - Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno e anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l'amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo".

"Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, non saprò rimanere"

Samantha è un fiume in piena e tira fuori tutto: "Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio in un momento di forte rabbia, l'ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall'impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. Io ho sbagliato questo, sicuramente - ammette l'ex tronista - Seppur mi sia interrogata all'infinito sui miei sbagli. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni". E parla anche di quelle foto: "Sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi. Da quelle foto io non ho mai più visto Alessio - dice - ci siamo presi del tempo per pensare, stasera sono crollata in maniera irretroattiva. Ho messo una finta foto su Instagram ripescata dall'archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l'ennesima sera a casa, per cercare di difendermi, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico. Almeno a me stessa devo ammetterlo".

Un addio doloroso

Alla fine ha prevalso l'amore per se stessa, ma dire addio ad Alessio è un dolore enorme per lei: "Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l'amore per me stessa dev'essere più forte dell'amore per un uomo, a meno che quell'uomo non sia nostro padre - conclude - Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri e perché io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola. Non tutte le favole però hanno un lieto fine".

Lo sfogo di Samantha Curcio su Instagram